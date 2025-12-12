Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:29
25.318 -1,43%
Dow Jones 19:29
48.557 -0,30%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: prevalgono le vendite su Corning

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il produttore di vetri speciali e ceramiche, che presenta un pessimo -7,92%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Corning più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Corning è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 93,58 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 101,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
