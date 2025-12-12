New York: prevalgono le vendite su Corning

(Teleborsa) - A picco il produttore di vetri speciali e ceramiche
, che presenta un pessimo -7,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Corning
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Corning
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 93,58 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 101,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)