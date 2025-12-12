Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 21:08
25.235 -1,76%
Dow Jones 21:08
48.515 -0,39%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: risultato positivo per Boeing

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'aereonautica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Boeing subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Le implicazioni di medio periodo del gigante aerospaziale statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 206,7 USD con primo supporto visto a 202,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 199,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
