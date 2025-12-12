Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:29
25.318 -1,43%
Dow Jones 19:29
48.557 -0,30%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: risultato positivo per Linde
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società specializzata nella produzione di gas industriali, che avanza bene del 3,02%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Linde rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Linde resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 418,5 USD. Supporto visto a quota 409,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 427,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
