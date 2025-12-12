New York: scambi negativi per Micron Technology

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di microchip
, che mostra un decremento del 3,39%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Micron Technology
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 254,6 USD e primo supporto individuato a 246,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 263,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)