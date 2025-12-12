New York: scambi negativi per Micron Technology

produttore di microchip

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 3,39%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 254,6 USD e primo supporto individuato a 246,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 263,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)