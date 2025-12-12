Milano 16:02
43.869 +0,38%
Nasdaq 16:02
25.502 -0,72%
Dow Jones 16:02
48.814 +0,23%
Londra 16:02
9.691 -0,12%
Francoforte 16:02
24.356 +0,25%

New York: scambi negativi per Micron Technology

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Micron Technology
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di microchip, che mostra un decremento del 3,39%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Micron Technology classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 254,6 USD e primo supporto individuato a 246,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 263,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```