New York: seduta difficile per Constellation Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita
, che passa di mano in perdita del 5,83%.
La tendenza ad una settimana di Constellation Energy
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Constellation Energy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 373,3 USD e primo supporto individuato a 346,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 399,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)