Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:29
25.318 -1,43%
Dow Jones 19:29
48.557 -0,30%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: seduta difficile per Constellation Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita, che passa di mano in perdita del 5,83%.

La tendenza ad una settimana di Constellation Energy è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Constellation Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 373,3 USD e primo supporto individuato a 346,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 399,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
