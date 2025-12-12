Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:30
25.320 -1,43%
Dow Jones 19:30
48.566 -0,28%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: sell-off per First Solar

Migliori e peggiori
New York: sell-off per First Solar
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che soffre con un calo del 7,76%.

La tendenza ad una settimana di First Solar è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di First Solar è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 267 USD, mentre il primo supporto è stimato a 242,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 291,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```