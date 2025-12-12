New York: sell-off per First Solar

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che soffre con un calo del 7,76%.
La tendenza ad una settimana di First Solar
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di First Solar
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 267 USD, mentre il primo supporto è stimato a 242,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 291,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)