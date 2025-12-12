Milano 16:02
43.869 +0,38%
Nasdaq 16:02
25.502 -0,72%
Dow Jones 16:02
48.814 +0,23%
Londra 16:02
9.691 -0,12%
Francoforte 16:02
24.356 +0,25%

New York: si concentrano le vendite su Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Western Digital
Sottotono la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano con un calo del 3,76%.
Condividi
```