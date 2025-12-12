Milano 16:02
43.869 +0,38%
Nasdaq 16:02
25.502 -0,72%
Dow Jones 16:02
48.814 +0,23%
Londra 16:02
9.691 -0,12%
Francoforte 16:02
24.356 +0,25%

New York: spinge in avanti Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,19%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lululemon Athletica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,27%, rispetto a -0,66% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La tendenza di breve di Lululemon Athletica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 213,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 205,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 222,5.

