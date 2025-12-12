Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:30
25.320 -1,43%
Dow Jones 19:30
48.566 -0,28%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: vendite diffuse su Caterpillar

(Teleborsa) - Pressione sul gigante delle macchine movimento terra, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,93%.

La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Caterpillar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 620,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 588,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 652,2.

