New York: vendite diffuse su Caterpillar

(Teleborsa) - Pressione sul gigante delle macchine movimento terra
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,93%.
La tendenza ad una settimana di Caterpillar
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Caterpillar
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 620,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 588,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 652,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)