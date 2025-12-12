New York: violenta contrazione per Broadcom

(Teleborsa) - Retrocede molto la società tech statunitense
, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,57%.
L'andamento di Broadcom
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Broadcom
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 379,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 366. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 393.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)