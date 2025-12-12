Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 21:09
25.238 -1,75%
Dow Jones 21:09
48.525 -0,37%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: violenta contrazione per Lam Research

Retrocede molto il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,00%.
