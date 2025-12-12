Parigi: brillante l'andamento di Publicis Groupe

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso della pubblicità francese
, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Publicis Groupe
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,32%, rispetto a +0,15% dell'indice di Parigi
).
Lo status tecnico della big dell'advertising
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 89,43 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 87,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 90,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)