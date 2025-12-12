Milano 10:19
43.995 +0,67%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:19
9.748 +0,46%
Francoforte 10:19
24.450 +0,64%

Parigi: brillante l'andamento di Publicis Groupe

Migliori e peggiori
Parigi: brillante l'andamento di Publicis Groupe
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso della pubblicità francese, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Publicis Groupe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,32%, rispetto a +0,15% dell'indice di Parigi).


Lo status tecnico della big dell'advertising è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 89,43 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 87,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 90,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```