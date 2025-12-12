Parigi: positiva la giornata per Accor

Gruppo di servizi francese

CAC40

Accor

big delle catene alberghiere

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 48,17 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 46,58 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dellaè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 48,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)