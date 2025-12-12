Milano 10:19
43.995 +0,67%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:19
9.748 +0,46%
Francoforte 10:19
24.450 +0,64%

Parigi: scambi al rialzo per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Renault
Scambia in profit la casa automobilistica francese, che lievita del 2,01%.
Condividi
```