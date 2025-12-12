Milano
17:35
43.514
-0,43%
Nasdaq
19:30
25.320
-1,43%
Dow Jones
19:30
48.566
-0,28%
Londra
17:35
9.649
-0,56%
Francoforte
17:35
24.186
-0,45%
Venerdì 12 Dicembre 2025, ore 19.47
Home Page
/
Notizie
/ Pesante sul mercato di New York Constellation Energy
Pesante sul mercato di New York Constellation Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
12 dicembre 2025 - 18.00
A picco il
fornitore statunitense di energia pulita
, che presenta un pessimo -5,83%.
Argomenti trattati
New York
(512)
Titoli e Indici
Constellation Energy
-5,73%
