Milano 12:14
43.934 +0,53%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 12:15
9.734 +0,32%
Francoforte 12:14
24.362 +0,28%

Petrolio a 57,42 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 57,42 dollari per barile alle 11:30.
