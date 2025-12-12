Milano 16:03
43.861 +0,36%
Nasdaq 16:03
25.492 -0,76%
Dow Jones 16:03
48.832 +0,26%
Londra 16:03
9.694 -0,09%
Francoforte 16:03
24.353 +0,24%

Piazza Affari: andamento rialzista per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo continua la giornata in aumento dello 0,96%.
Condividi
```