Milano 10:19
43.995 +0,67%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:19
9.748 +0,46%
Francoforte 10:19
24.450 +0,64%

Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics

Avanza l'azienda italo-francese di semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
