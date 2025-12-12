Milano 14:10
Piazza Affari: andamento sostenuto per Comer Industries

Balza in avanti il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,95%.
