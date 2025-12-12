Milano 10:20
43.980 +0,64%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:20
9.746 +0,44%
Francoforte 10:20
24.444 +0,61%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferretti

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferretti
Balza in avanti il costruttore di yacht di lusso, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,76%.
Condividi
```