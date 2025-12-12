Milano 10:20
Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica, che avanza bene dell'1,90%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Telecom rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda telefonica, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,4939 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,5036 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,4882.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
