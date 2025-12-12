Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 17:45
25.162 -2,04%
Dow Jones 17:45
48.423 -0,58%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto sanitario italiano, che cresce senza forza

Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto sanitario italiano, che cresce senza forza
Piccolo scatto in avanti per l'indice delle aziende sanitarie, che arriva a 184.657,09 punti.
