Milano 14:10
43.843 +0,32%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 14:10
9.700 -0,04%
Francoforte 14:10
24.316 +0,09%

Piazza Affari: balza in avanti Zignago Vetro

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Zignago Vetro
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di contenitori in vetro, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zignago Vetro, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7,59 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7,42. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```