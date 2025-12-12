Milano 10:20
43.980 +0,64%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:20
9.746 +0,44%
Francoforte 10:20
24.444 +0,61%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Lottomatica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, con una variazione percentuale del 2,39%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lottomatica rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Lottomatica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22,44 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
