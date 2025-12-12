Piazza Affari: brillante l'andamento di Lottomatica

azienda leader in Italia nel settore dei giochi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale del 2,39%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22,44 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)