Milano 16:03
43.861 +0,36%
Nasdaq 16:03
25.492 -0,76%
Dow Jones 16:03
48.832 +0,26%
Londra 16:03
9.694 -0,09%
Francoforte 16:03
24.353 +0,24%

Piazza Affari: il settore assicurativo italiano mostra un andamento leggermente negativo

Cede alle vendite l'indice delle società assicurative, che retrocede a 38.263,57 punti.
