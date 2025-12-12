Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,95%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Comer Industries
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Comer Industries
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 44,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)