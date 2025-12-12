Milano 14:10
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,95%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Comer Industries rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Comer Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 44,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,3.

