Piazza Affari: positiva la giornata per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che lievita del 2,27%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,81%, rispetto a +0,68% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di Caltagirone SpA
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,88 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)