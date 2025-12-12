Milano 14:10
Piazza Affari: positiva la giornata per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che lievita del 2,27%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,81%, rispetto a +0,68% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di Caltagirone SpA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,88 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,74.

