Milano 10:20
43.980 +0,64%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:20
9.746 +0,44%
Francoforte 10:20
24.444 +0,61%

Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei titoli bancari in Italia
In rialzo il comparto bancario a Piazza Affari, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 33.290,12 punti.
