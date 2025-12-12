Milano 10:21
Piazza Affari: risultato positivo per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: risultato positivo per Avio
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda aerospaziale italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le tendenza di medio periodo di Avio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 28,4 Euro. Supporto stimato a 27,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 29,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
