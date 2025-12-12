Piazza Affari: scambi in positivo per Sanlorenzo

ilproduttore di yacht e superyacht

FTSE Italia Mid Cap

Sanlorenzo

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,85 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30,35. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)