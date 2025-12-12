Più Medical, Banca Investis nuovo Euronext Growth Advisor

Più Medical

(Teleborsa) -, piattaforma attiva nel consolidamento delle farmacie retail in Lombardia quotata su su Euronext Growth Milan, ha annunciato chesubentrerà anel ruolo dia partire dal 15 dicembre 2025. Il passaggio, già previsto nel Documento di Ammissione e coerente con gli impegni assunti in fase di IPO, è stato formalizzato con il rilascio a Borsa Italiana della dichiarazione prevista dall’articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Advisor.Value Track SIM manterrà l’incarico fino al 14 dicembre. La società ha spiegato che il cambio mira a rafforzare lae la, separando il ruolo di advisor da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’investitore istituzionale