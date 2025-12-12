Premio Bancor: la Laudatio di Fabio Panetta a Mario Draghi

(Teleborsa) - Mario Draghi ha ricevuto il Premio Bancor assegnato dall'Associazione Guido Carli in collaborazione con Banca Ifis. La laudatio è stata affidata al Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha ricordato i numerosi successi professionali del professore
, partendo dal suo contributo all'ingresso dell'Italia nell'euro
: "È stato uno degli artefici del nostro successo nell'aderire alla Moneta Unica, e non è da tutti riuscirci. Ero a casa la sera di quel giorno, e vidi Mario Draghi apparire a telegiornale, con accanto Luigi Ciocca. Eravamo tutti in attesa di sapere come era andata e lui spiegò, con estrema chiarezza e con tutta una serie di dettagli tecnici
molto complessi, come era andata la discussione. Quello fu l'avvio effettivo dell'euro
con la partecipazione dell'Italia fin da subito
, cosa che, all'epoca, non era scontata".
Altro aspetto sottolineato dal Governatore è stata la capacità di Mario Draghi di innovare
, riferendosi in particolare alla sua esperienza nella dirigenza del Ministero del Tesoro
: "Io credo che un elemento che è emerso in modo continua sia la capacità di innovare, la voglia di modificare le cose che non vanno. Al Tesoro, Mario Draghi portò dei giovani esperti, esterni all'Amministrazione Pubblica, e trasformò totalmente un dipartimento che era impostato alla 'vecchia maniera', anche grazie al ruolo di Mario Sarcinelli, riuscendo a dargli una struttura di eccellenza".
Altro aspetto evidenziato da Panetta è stata la curiosità intellettuale del professore
: "Mario è una persona intellettualmente curiosa: ascolta, domanda, discute con chiunque lui ritenga competente, a prescindere dal rispetto della funzione o dei ruoli e al merito dei contenuti. Questo, quando si è in una posizione così importante, è un merito non indifferente
, e già questo basterebbe per il premio. Inoltre, non è sensibile agli ossequi e agli eccessi di complimenti".
In chiusura il Governatore ha ricordato l'esperienza di Mario Draghi come Presidente del Consiglio
: "Nel 2021 ha accettato di guidare il Governo in un momento non tranquillo, ma nel mezzo della pandemia
, con il PNRR da varare
e pilotare e con una guerra alle porte dell'Europa, e già per questo quello fu un incarico che avrebbe fatto tremare
le vene nei polsi di chiunque
. Se a questo aggiungiamo la sua capacità di lavoro, la sua conoscenza approfondita dei meccanismi economici e politici sia nazionali che internazionali, direi che ci sono abbastanza motivi per giustificare il premio che riceve oggi, quelli che ha ricevuto nel passato e quelli che sinceramente gli auguro di ricevere ancora in futuro".
Dopo aver ricevuto il premio, Draghi ha ricordato la figura di Guido Carli
, descritto come banchiere indipendente e profondamente europeo
, che avviò le privatizzazioni in Italia, avendo intuito che "le industrie di Stato non andavano bene
perché obbedivano a direttive politiche
". Il Premio Bancor
è un riconoscimento internazionale dedicato alla promozione dell'economia trasparente, cooperativa e solidale. Il nome del premio deriva dallo pseudonimo
che Guido Carli, insieme a Eugenio Scalfari, utilizzava per firmare i propri articoli su L'Espresso.(Foto: Mario Draghi e Fabio Panetta durante la cerimonia di consegna del Premio Bancor)