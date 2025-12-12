Premio Bancor: la Laudatio di Fabio Panetta a Mario Draghi

(Teleborsa) - Mario Draghi ha ricevuto il Premio Bancor assegnato dall'Associazione Guido Carli in collaborazione con Banca Ifis. La laudatio è stata affidata al Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha ricordato i, partendo dal suo contributo all': "È stato uno degli artefici del nostro successo nell'aderire alla Moneta Unica, e non è da tutti riuscirci. Ero a casa la sera di quel giorno, e vidi Mario Draghi apparire a telegiornale, con accanto Luigi Ciocca. Eravamo tutti in attesa di sapere come era andata e luimolto complessi, come era andata la discussione. Quello fu l'con la, cosa che, all'epoca, non era scontata".Altro aspetto sottolineato dal Governatore è stata, riferendosi in particolare alla sua esperienza nella dirigenza del: "Io credo che un elemento che è emerso in modo continua sia la capacità di innovare, la voglia di modificare le cose che non vanno. Al Tesoro, Mario Draghi portò dei giovani esperti, esterni all'Amministrazione Pubblica, e trasformò totalmente un dipartimento che era impostato alla 'vecchia maniera', anche grazie al ruolo di Mario Sarcinelli, riuscendo a dargli una struttura di eccellenza".Altro aspetto evidenziato da Panetta è stata la: "Mario è una persona intellettualmente curiosa: ascolta, domanda, discute con chiunque lui ritenga competente, a prescindere dal rispetto della funzione o dei ruoli e al merito dei contenuti. Questo, quando si è in una posizione così importante, è, e già questo basterebbe per il premio. Inoltre, non è sensibile agli ossequi e agli eccessi di complimenti".In chiusura il Governatore ha ricordato l'esperienza di Mario Draghi come: "Nel 2021 ha accettato di guidare il Governo in un momento non tranquillo, ma, con ile pilotare e con una guerra alle porte dell'Europa, e già per questo quello fule vene nei polsi di. Se a questo aggiungiamo la sua capacità di lavoro, la sua conoscenza approfondita dei meccanismi economici e politici sia nazionali che internazionali, direi che ci sono abbastanza motivi per giustificare il premio che riceve oggi, quelli che ha ricevuto nel passato e quelli che sinceramente gli auguro di ricevere ancora in futuro".Dopo aver ricevuto il premio, Draghi ha ricordato la figura di, descritto come, che avviò le privatizzazioni in Italia, avendo intuito che "perché obbedivano a". Ilè un riconoscimento internazionale dedicato alla promozione dell'economia trasparente, cooperativa e solidale. Il nome del premioche Guido Carli, insieme a Eugenio Scalfari, utilizzava per firmare i propri articoli su L'Espresso.