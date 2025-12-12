Milano 14:48
Durante la cerimonia il governatore della banca d'Italia ha ricordato e celebrato i successi professionali dell'ex presidente del consiglio

Premio Bancor: la Laudatio di Fabio Panetta a Mario Draghi
(Teleborsa) - Mario Draghi ha ricevuto il Premio Bancor assegnato dall'Associazione Guido Carli in collaborazione con Banca Ifis. La laudatio è stata affidata al Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha ricordato i numerosi successi professionali del professore, partendo dal suo contributo all'ingresso dell'Italia nell'euro: "È stato uno degli artefici del nostro successo nell'aderire alla Moneta Unica, e non è da tutti riuscirci. Ero a casa la sera di quel giorno, e vidi Mario Draghi apparire a telegiornale, con accanto Luigi Ciocca. Eravamo tutti in attesa di sapere come era andata e lui spiegò, con estrema chiarezza e con tutta una serie di dettagli tecnici molto complessi, come era andata la discussione. Quello fu l'avvio effettivo dell'euro con la partecipazione dell'Italia fin da subito, cosa che, all'epoca, non era scontata".


Altro aspetto sottolineato dal Governatore è stata la capacità di Mario Draghi di innovare, riferendosi in particolare alla sua esperienza nella dirigenza del Ministero del Tesoro: "Io credo che un elemento che è emerso in modo continua sia la capacità di innovare, la voglia di modificare le cose che non vanno. Al Tesoro, Mario Draghi portò dei giovani esperti, esterni all'Amministrazione Pubblica, e trasformò totalmente un dipartimento che era impostato alla 'vecchia maniera', anche grazie al ruolo di Mario Sarcinelli, riuscendo a dargli una struttura di eccellenza".

Altro aspetto evidenziato da Panetta è stata la curiosità intellettuale del professore: "Mario è una persona intellettualmente curiosa: ascolta, domanda, discute con chiunque lui ritenga competente, a prescindere dal rispetto della funzione o dei ruoli e al merito dei contenuti. Questo, quando si è in una posizione così importante, è un merito non indifferente, e già questo basterebbe per il premio. Inoltre, non è sensibile agli ossequi e agli eccessi di complimenti".

In chiusura il Governatore ha ricordato l'esperienza di Mario Draghi come Presidente del Consiglio: "Nel 2021 ha accettato di guidare il Governo in un momento non tranquillo, ma nel mezzo della pandemia, con il PNRR da varare e pilotare e con una guerra alle porte dell'Europa, e già per questo quello fu un incarico che avrebbe fatto tremare le vene nei polsi di chiunque. Se a questo aggiungiamo la sua capacità di lavoro, la sua conoscenza approfondita dei meccanismi economici e politici sia nazionali che internazionali, direi che ci sono abbastanza motivi per giustificare il premio che riceve oggi, quelli che ha ricevuto nel passato e quelli che sinceramente gli auguro di ricevere ancora in futuro".

Dopo aver ricevuto il premio, Draghi ha ricordato la figura di Guido Carli, descritto come banchiere indipendente e profondamente europeo, che avviò le privatizzazioni in Italia, avendo intuito che "le industrie di Stato non andavano bene perché obbedivano a direttive politiche". Il Premio Bancor è un riconoscimento internazionale dedicato alla promozione dell'economia trasparente, cooperativa e solidale. Il nome del premio deriva dallo pseudonimo che Guido Carli, insieme a Eugenio Scalfari, utilizzava per firmare i propri articoli su L'Espresso.

(Foto: Mario Draghi e Fabio Panetta durante la cerimonia di consegna del Premio Bancor)
