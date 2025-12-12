Milano 10:10
Spagna, inflazione novembre confermata al +3% su anno
(Teleborsa) - Confermata in leggera moderazione l'inflazione in Spagna nel mese di novembre 2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento dello 0,2% su base mensile, uguale alla stima preliminare. A ottobre i prezzi avevano registrato un +0,7%.

Su base annua, si rileva una crescita del 3%, uguale alla prima lettura, in decelerazione rispetto al +3,1% di ottobre.

L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3,2% annuale, uguale al mese precedente ma superiore al +3,1% della stima preliminare. Su base mensile, il dato segna una variazione nulla dopo il +0,5% di ottobre.
