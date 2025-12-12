Spagna, inflazione novembre confermata al +3% su anno

(Teleborsa) - Confermata in leggera moderazione l'inflazione in Spagna
nel mese di novembre
2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento dello 0,2% su base mensile
, uguale alla stima preliminare. A ottobre i prezzi avevano registrato un +0,7%.Su base annua
, si rileva una crescita del 3%, uguale alla prima lettura, in decelerazione rispetto al +3,1% di ottobre.
L'inflazione armonizzata
registra una variazione positiva del 3,2% annuale, uguale al mese precedente ma superiore al +3,1% della stima preliminare. Su base mensile, il dato segna una variazione nulla dopo il +0,5% di ottobre.