Milano 13:15
43.871 +0,39%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 13:15
9.714 +0,11%
Francoforte 13:15
24.317 +0,09%

Spread Btp-Bund ai minimi dal 2008: differenziale scende a 67 punti base

Finanza
(Teleborsa) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi prosegue nella fase di restringimento, aggiornando i minimi degli ultimi anni. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali di Italia e Germania è sceso fino a 67 punti base, livello più basso da settembre 2008.

Sul mercato obbligazionario, il rendimento del Btp decennale è sceso al 3,53%, mentre quello del Bund tedesco di pari scadenza è fermo al 2,85%, confermando una riduzione del premio al rischio richiesto dagli investitori sui titoli italiani.

Il 10 dicembre lo spread stazionava sui 70 punti base, scesi a 68 nella seduta di ieri.
