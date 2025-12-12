Spread Btp-Bund ai minimi dal 2008: differenziale scende a 67 punti base

(Teleborsa) - Lo spread
tra Btp
e Bund
tedeschi prosegue nella fase di restringimento, aggiornando i minimi degli ultimi anni. Il differenziale
tra i titoli di Stato decennali di Italia e Germania è sceso fino a 67 punti base
, livello più basso da settembre 2008
.
Sul mercato obbligazionario
, il rendimento del Btp decennale è sceso al 3,53%
, mentre quello del Bund tedesco di pari scadenza è fermo al 2,85%
, confermando una riduzione del premio al rischio richiesto dagli investitori sui titoli italiani
.
Il 10 dicembre
lo spread stazionava sui 70 punti base, scesi a 68 nella seduta di ieri.