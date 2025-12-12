Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 17:46
25.144 -2,11%
Dow Jones 17:46
48.390 -0,64%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Tecno avvia il Piano di Stock Grant 2025-2027: assegnati 370mila diritti ai manager

Finanza
(Teleborsa) - Tecno, Società Benefit specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e servizi dedicati al miglioramento della sostenibilità economica, ambientale e sociale delle imprese quotata all'Euronext Growth Milan, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha dato attuazione al "Piano di Stock Grant TECNO 2025-2027", approvato dall’Assemblea degli azionisti del 10 dicembre. In particolare, il board ha deliberato l’assegnazione gratuita complessiva di 370.000 Diritti, di cui 221.985 al Direttore Generale Claudio Colucci e 148.015 al Chief Financial Officer e Chief Innovation Officer Salvatore Amitrano.

I Diritti attribuiscono ai beneficiari, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di capitalizzazione media della società previsti dal regolamento del piano e alle ulteriori condizioni stabilite, il diritto di ricevere azioni ordinarie TECNO a titolo gratuito, nel rapporto di una azione per ciascun diritto assegnato.

Nella stessa seduta, il Consiglio ha inoltre deliberato la ripartizione del compenso fisso lordo annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione, come stabilito dall’Assemblea del 10 dicembre, tenendo conto delle cariche ricoperte dai singoli amministratori.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
