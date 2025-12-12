UBS a massimi in 17 anni con legislatori svizzeri che propongono compromesso sul capitale

UBS Group

(Teleborsa) -, colosso bancario svizzero che nel 2023 ha salvato la rivale Credit Suisse,dopo che un gruppo influente di legislatori svizzeri ha proposto un compromesso sulle nuove regole sul capitale per UBS, per cercare di garantirne la competitività a livello internazionale.Le, raggiungendo il livello più alto da febbraio 2008, dopo che il quotidiano Neue Zurcher Zeitung ha riportato la proposta.I legislatori hanno presentato raccomandazioni che consentirebbero a UBS di, per soddisfare i potenziali nuovi requisiti patrimoniali previsti dal governo svizzero. Hanno anche proposto di continuare a consentire l'utilizzo di almeno una parte dei crediti d'imposta per i requisiti patrimoniali, includendo anche una norma che imporrebbe un limite alla crescita dell'investment banking.Si tratterebbe di un significativo alleggerimento rispetto alla proposta del governo, che chiede a UBS ildi capitale, proponendo di utilizzare il capitale Common Equity Tier 1 (CET1) per soddisfare il requisito."La base di capitale delle banche di importanza sistemica, e in particolare di UBS, deve essere la più rigorosa al mondo - hanno affermato i legislatori - Ma il divario rispetto alle normative dei principali centri finanziari dell'UE, del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Asia non deve mai essere così ampio da compromettere la competitività.".Le nuove proposte puntano "rispetto all'approccio estremo" del governo, ha affermato la banca, continuando a "sostenere un rafforzamento del quadro normativo con misure mirate, proporzionate e allineate a livello internazionale".