Ulisse Biomed, efficacia cambio denominazione sociale in Helyx Industries

(Teleborsa) - Helyx Industries già Ulisse Biomed, società a capo di un gruppo industriale italiano attivo nell’ambito della diagnostica e biologia molecolare, rende noto che la Società ha appreso in data odierna la notizia dell’avvenuta scrizione in data 11 dicembre 2025 presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell’Assemblea straordinaria che ha approvato la modifica della denominazionesociale della Società in “Helyx Industries S.p.A.” con conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto Sociale.La Società comunica, inoltre, che, in seguito al cambio di denominazione sociale, le azioni ordinarie con codice ISIN IT0005451213 precedentemente individuate con Ticker EGM “UBM” saranno individuate con Ticker EGM “HLX”, mentre i warrant con codice ISIN IT0005453789 precedentemente individuati con Ticker EGM “WUBM26” saranno individuati con Ticker EGM “WHLX26”.