Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,1755. Possibile una discesa fino al bottom 1,1706. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,1804.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
