Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre

Giornata pesante quella del 12 dicembre per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in calo a 23.195,2.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23.042,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23.501,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22.889,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
