Milano 14:05
44.237 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:05
9.702 -0,50%
Francoforte 14:05
24.143 -0,36%

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 44.069,51 punti

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,11%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,11%, a quota 44.069,51 in apertura.
