AbitareIn, TP ICAP Midcap taglia target price con mercato milanese ancora bloccato

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 4,00 euro
per azione (dai precedenti 4,80 euro) il target price
su AbitareIn
, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 41%. Gli analisti evidenziano che l'anno è stato influenzato
dal blocco amministrativo in corso sui nuovi permessi a Milano, che limita l'avvio di nuovi progetti e incide negativamente sullo slancio delle consegne.
Con il quadro normativo di Milano invariato, gli analisti hanno aggiornato le previsioni. I prossimi due anni dovrebbero rimanere stabili
, con ricavi previsti a 95 milioni di euro nel 2026 e nel 2027, prima di una forte accelerazione nel 2028 a 200 milioni di euro, trainata dalla graduale rimozione delle restrizioni e da una significativa variazione delle scorte con l'allentamento del contesto normativo. L'utile per azione (EPS) seguirà lo stesso andamento: 0,16 euro nel 2026, 0,30 euro nel 2027, quindi 0,43 euro nel 2028, un anno che segnerà l'inizio di un regime operativo completo, seppur gravato dai costi di sviluppo e di finanziamento (OpEx e interessi).
"Questa proiezione illustra chiaramente la trasformazione in corso: un modello vincolato che dovrebbe ritrovare i suoi fondamentali una volta sbloccato il mercato
- si legge nella ricerca - Prevediamo una normalizzazione a partire dalla seconda metà del 2027".
Secondo TP ICAP Midcap, "il portafoglio rimane solido
, con 20 siti e 171 milioni di euro pre-venduti. Tuttavia, la visibilità è scarsa
: la ripresa delle autorizzazioni dipende dalla chiarezza normativa a Milano. In questo contesto, il lancio di un progetto di 200 appartamenti a Roma e l'apertura delle prime residenze di co-living (Homizy
) segnalano la volontà di liberarsi dai vincoli milanesi. Con la riapertura del mercato, le azioni del 2025 e poi del 2028 dovrebbero convertirsi in flussi di cassa sostanziali, con un EBIT normativo intorno al 20%, in linea con i rendimenti storici".