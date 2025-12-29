Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/12/2025

Milano 13:52
44.498 -0,24%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:52
9.863 -0,08%
Francoforte 13:52
24.310 -0,13%

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 dicembre

Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6217 e primo supporto individuato a 0,6197. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6237.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
