Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 dicembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6217 e primo supporto individuato a 0,6197. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6237.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)