Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 dicembre
Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile +0,02%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,1789. Primo supporto a 1,1767. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,1759.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)