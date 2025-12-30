Milano 12:39
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Frazionale ribasso per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,51%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 48.674,5. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 48.306. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 48.150,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
