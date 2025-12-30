Milano 12:39
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un timido -0,1%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8714. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8723 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8711.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
