Milano 12:42
44.875 +0,99%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:42
9.911 +0,45%
Francoforte 12:42
24.451 +0,41%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Performance infelice per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 29 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 23.582,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23.397,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23.321.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
