Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Discesa moderata per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 29 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.932,4. Primo supporto visto a 6.878,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.851,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)