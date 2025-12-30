Milano 12:42
44.875 +0,99%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:42
9.911 +0,45%
Francoforte 12:42
24.451 +0,41%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Discesa moderata per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 29 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.932,4. Primo supporto visto a 6.878,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.851,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
