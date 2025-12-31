Milano 30-dic
Analisi Tecnica: indice DAX del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Allunga timidamente il passo il principale indice di Francoforte, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,57%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.559,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.352,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.765,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
