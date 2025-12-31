Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:07
9.945 +0,04%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Composto rialzo per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58.940, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 58.644. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59.236.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
