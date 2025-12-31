Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Composto rialzo per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58.940, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 58.644. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59.236.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)