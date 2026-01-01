Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre
Contenuto ribasso per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,63%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dow Jones 30. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 48.508,5, con il supporto più immediato individuato in area 47.840,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 47.618.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)